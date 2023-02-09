Deprem dolandırıcılığına dikkat! Yardım yaparken tüm paranızı kaybedebilirsiniz

YASİN ARSLAN | gazetevatan.com



Kahramanmaraş merkezli 10 ilde art arda büyük depremler yaşandı. Tüm ülke tek yürek oldu, dünya Türkiye için seferberlik başlattı. İnsanlar yardım için sıraya girerken, dolandırıcılar ise bu kara günleri de fırsata çevirerek vicdanları sızlattı. Bu zor günlerden yararlanan ve halkın yardımseverliğini fırsat bilen insafsızların yöntemleri bu kadar da olmaz dedirtti. AFAD ve AHBAP gibi yardım kuruluşlarını hem internete hem de sosyal medyada kopyalayan dolandırıcılar, kredi kartı bilgilerini toplayıp vatandaşları kandırmaya başladı.

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Dolandırıcılar yüzsüzlüklerini bir üst seviyeye taşıyarak Google’da reklam verdi ve açtıkları sahte sitelerini üst sıraya çıkardı. Bu yöntemle de yardım için sıraya giren onlarca kişinin hesaplarını boşalttı. Konuyla ilgili gazetevatan.com’a konuşan Avukat Özlem Hayalioğlu ve Avukat Engin Berkay, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

"YARDIMLARI SADECE İZİNLİ KURUMLAR TOPLAR"

Depremzedelere yardım için Türk halkının seferber olduğuna dikkati çeken Avukat Özlem Hayalioğlu, dünyanın pek çok ülkesinde de yardım için insanların adeta sıraya girdiğini belirterek, “Ülkemizde yardım amaçlı para toplanılması gerek mağduriyetleri önlemek, gerek yardımların adil bir şekilde dağıtımını sağlayabilmek, gerekse karapara aklama gibi faaliyetleri önlemek amacıyla yalnızca gerekli izinlere sahip kurumlar tarafından sağlanabiliyor” dedi.

Yardım toplamasına izin verilen kurum ve kuruluşları tek tek sıralayan Hayalioğlu, “2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun 3. maddesi uyarınca yalnızca gerçek kişiler, dernekler, kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri, gazete ve dergiler; kamu yararına uygun olarak, amaçlarını gerçekleştirmek, muhtaç kişilere yardım sağlamak ve kamu hizmetlerinden bir veya birkaçını gerçekleştirmek veya destek olmak için, aynı kanunun 6. maddesi uyarınca valilik izni ile yardım toplayabileceklerdir. İzinsiz olarak yardım toplayanlara, 2860 Sayılı Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca beş bin Türk lirasından yüz bin Türk lirasına kadar idari para cezası verileceği düzenlenmiştir” ifadelerini kullandı.

Böyle bir büyük bir felakette bile dolandırıcıların yaptıklarının bu izinlerin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini dile getiren Hayalioğlu, "Fırsatçılar Google üzerinden reklam vererek yapılan yardım aramalarında ilk sırada kendi sitelerini çıkartmakta veyahut resmi sitelere ismen çok benzer domainler alarak vatandaşları hile ile kandırıyor” uyarısında bulundu.

"HAPİS VE PARA CEZASI VAR"

İyi niyeti suistimalin ağır yaptırımları olduğuna dikkati çeken Avukat Engin Berkay Uzun da “Türk Ceza Kanunu’nun 157. Maddesine göre, ‘Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir.’ Suçun nitelikli hallerini düzenleyen 158. Maddesinin 1. Fıkrasının f bendine göre ise, dolandırıcılık suçunun bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenmesi halinde 4 yıldan 10 yıla kadar hapis ve en az 5 Bin güne kadar olmak üzere elde edilen menfaatin iki katından az olmayacak şekilde adli para cezasına hükmolunacaktır” hatırlatmasında bulundu.

"HEMEN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUN"

Böyle bir olayda Cumhuriyet Savcılarınca re’sen soruşturma açıldığını ve yakalanan şahısların Ağır Ceza Mahkemeleri’nde yargılandığını ifade eden Uzun, “İnternet üzerinden işlenen bu gibi suçlarda dolandırıcılar kendi kimliklerini çok profesyonel şekillerde saklayabilmektedirler. Bu halde de Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı aracılığıyla özel soruşturma metotları kullanılacaktır. Vatandaşlarımızın bu gibi durumlarla karşılaşması halinde Savcılıklar, karakollar ve CİMER aracılığı ile suç ihbarında bulunmaları mümkündür. Bu dolandırıcıların ağına düşen vatandaşların ise doğrudan bankaları ile görüşerek kartlarını iptal ettirmeleri, hesaplarındaki hareketlere rıza göstermediklerini bildirmeleri ile karakol veya savcılık aracılığıyla suç duyurusunda bulunmaları gerekmektedir” dedi.

İNTERNET ADRESLERİNDEKİ UZANTILARA DİKKATİ ÇEKTİ