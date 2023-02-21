Deprem bölgesinden göç başladı!

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay'da da dün akşam 3 dakika arayla 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem yaşandı. Büyük felaket sonrası ise birçok vatandaş bölgeyi terk etmeye başladı.

CNN Türk de deprem bölgesini terk eden vatandaşların son durumunu aktardı:

Yanlarına alabildikleri sadece bu kadardı. Bunca yılın emeğini bir araba bagajına sığdırdılar. Yeni hayatlarına doğru, işte böyle yola çıktılar.

Elif teyze oğlu ve torunlarıyla birlikte bu evde yaşıyordu. Depremde evi hasar gördü. Oğlu çocuklarını da alıp Ankara’ya gitti ama Elif teyze burada kalacak. Şimdi de sağlam olan eşyalarını evinden çıkarıyor.

Hasar gören evlerin için eşya dolu. Bu yüzden polis ekipleri Nurdağ sokaklarında devriye geziyorlar.

Nurdağı'nda bir yandan göç var ama diğer yandan da burada kalacaklar için konteyner kentler kuruluyor. Konteynerler yerlerine koyuldu, aydınlatmalar çekildi. İşte tüm bu hazırlıklar bittikten sonra da Nurdağlılar çadır kentlerden çıkacak ve konteyner kentlere yerleşecek.