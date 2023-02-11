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Deprem bölgesindeki yükümlü askerlerin celp tarihlerinde değişiklik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Deprem bölgesinde ikamet eden veya deprem bölgesi illerinin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan celpleri mayısa ertelenmiştir" açıklamasını yaptı.

11.02.2023 - 15:12 |
Deprem bölgesindeki yükümlü askerlerin celp tarihlerinde değişiklik

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta gerçekleşen 7.7'lik ve 7.5'lik iki depremin ardından tüm yurdu ilgilendiren Cumhurbaşkanlığı kararları gelmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Deprem bölgesinde ikamet eden veya deprem bölgesi illerinin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan celpleri mayısa ertelenmiştir" dedi.

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