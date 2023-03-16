Deprem bölgesindeki sel felaketinde can kaybı 17'ye yükseldi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Şanlıurfa ve Adıyaman da ağır hasar aldı. Çok sayıda insanın hayatını kaybettiği Şanlıurfa ve Adıyaman bu sefer de sel felaketiyle sarsıldı.

Selde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgeden bir acı haber daha geldi. Arama kurtarma ekipleri, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sel sonucu bodrum katı suyla dolan bir alışveriş merkezinde 1 kişinin cansız bedenini buldu.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 17'YE YÜKSELDİ

Cesedin, kayıp olduğu bildirilen temizlik görevlisi Ömer Zaman'a ait olduğu belirtildi. Böylelikle sel nedeniyle kentteki can kaybı 15'e yükseldi. Her iki şehirde şu ana kadar toplam 17 kişi hayatını kaybetti.