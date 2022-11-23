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Deprem beklendiği yönünde provokatif paylaşım yapan hesap yöneticileri hakkında yasal işlem başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), deprem beklendiği yönünde sosyal medyada provokatif paylaşım yapan hesap yöneticileri hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

23.11.2022 - 23:53 | | İHA
Deprem beklendiği yönünde provokatif paylaşım yapan hesap yöneticileri hakkında yasal işlem başlatıldı

EGM, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan yeni bir deprem beklendiği yönündeki dezenformasyon içerikli provokatif paylaşımlara itibar etmeyiniz. Bu ve benzeri paylaşım yapan hesap yöneticileri hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.

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