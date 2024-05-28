Deniz Akkaya'nın çocuğu kimden, çocuğunun babası kim? Efe Önbilgin kim, ne iş yapıyor? Deniz Akkaya’nın kızıyla kavgası gündem oldu!

16 yaşındaki kızından şiddet gördüğünü söyleyen Akkaya şoke eden açıklamalarda bulundu. Eski manken ve sunucu Deniz Akkaya, sosyal medya platformu X üzerinden kızıyla ilgili bir paylaşım yaptı:

“Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim. Benden habersiz yurtdışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum.

Fizikken bana saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kitledi. Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112’yi aramam neticesinde kurtarıldım. Polislere de karşı çıkan sonrasında bir de hızını alamayıp bana itibar suikasti yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim. Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz? Kontrolsüzce severek. Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah tüm annelere sabır versin."

Deniz Akkaya'nın çocuğu kimden, çocuğunun babası kim?

2009 yılında Efe Önbilgin ile ilişkisinden doğan kızı Ayşe 16 yaşındadır.

Deniz Akkaya'nın kızı kimdir?

Deniz Akkaya'nın İşadamı Efe Önbilgin ile beraberliğinden Ayşe adında bir kızı vardır. Kızının kendisine zarar verdiğini belirten Akkaya, bu açıklamalarıyla gündem oldu.

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Deniz Akkaya kimdir?

3 Ağustos 1977 tarihinde İstanbul'da doğan Deniz Akkaya aslen Kayserilidir. İlkokul eğitimini Faik Reşit Onat İlkokulu’nda tamamladıktan sonra, ortaokulu Bilge Kaan Lisesi'nde, liseyi ise Semiha Şakir Lisesi'nde bitirdi. İstanbul Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümüne giren Akkaya, 1997 yılında "Best Model of Turkey Yarışması"nda birinci olarak mankenlik kariyerine başladı. Aynı yıl "Miss Grace of the World" yarışmasında dördüncü oldu.

Yıldırım Mayruk, Vakko, Beymen, Cemil İpekçi gibi ünlü modacılar ve markalarla defile, tanıtım ve organizasyonlarda çalıştı. Mankenliğin yanı sıra dizi oyunculuğu ve sunuculuk da yapan Akkaya, Okan Bayülgen, Erdal Acar, Ali Rıza Özderici, Murat Aslan, Uğur Kozanoğlu, Koray Kasap, Murat Cevahir, Gökhan Çil, Teoman, Yılmaz Erdoğan, Faik Ergin, Berent Aydemir, Mehmet Söğütlüoğlu, Levent Penso, Ali Dinçer, Ferda Anıl Yarkın, Aşkın Topallar, Yavuz Bingöl, Engin Yakut, Kargo Koray, Alican Ulusoy, İgal Erbaş, Emre Ergani, Cem Yılmaz, Tamer Karadağlı, Volkan Akçıray gibi ünlü isimlerle yaşadığı ilişkilerle gündemde kaldı.

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Deniz Akkaya, uzun yıllar boyunca profesyonel mankenlik yaptı ve magazin dünyasında fırtınalı aşkları, jeep kazaları, alkol tedavisi, dayak ve podyum atışmaları gibi olaylarla konuşuldu. Estetik ameliyatlarıyla da sıkça gündeme geldi. İşadamı Efe Önbilgin ile olan ilişkisinden Ayşe adında bir kızı olan Akkaya, Kasım 2010'da ayrıldı.

2008 yılında “Sadece Arkadaşız” adlı tiyatro oyunuyla ve 2011'de “Az Sonra” adlı oyunla tiyatro sahnesinde oyuncu olarak yer aldı. 2010 yılında "orijinal doğdular, kopya olarak dolaşmasınlar" fikri ile 0-6 yaş çocuk giyim markası Chic Frog'u Bağdat Caddesi'nde açtı. Ayrıca, "Duymayan Kalmasın" adlı magazin programında yorumculuk yaptı.