Demirören Medya’dan deprem bölgesine yardım

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ildeki milyonlarca kişiyi etkileyen depremlerin etkileri sürüyor. Depremzedeler için Türkiye tek yürek oldu.

Deprem bölgesine bir çok ilden yardım gönderiliyor. Demirören Medya çalışanları da yardım kampanyasına destek oldu. Bağcılar'daki Demirören Medya'da toplanan yardım malzemeleri kolilendi.







Afetzedelerin ihtiyaç duyduğu portatif yatak, battaniye, polar, yastık gibi ürünlerin yanı sıra erkek, kadın ve çocuk giyim malzemeleri ile gıda ürünleri bugün TIR'a yüklendi. Yola çıkan yardım TIR'ı, Hürriyet Gazetesi DPC Adana Tesisleri'ne teslim edildikten sonra daha küçük araçlarla depremzedelere dağıtılacak.