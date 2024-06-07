DEM Parti'li Tatvan Belediye Başkanı'na soruşturma

Bitlis’te 31 Mart Mahalli idareler seçimlerinde Tatvan’da DEM Parti'den belediye başkanı seçilen ve görevi devraldıktan sonra makam odasında duvarda asılı duran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını indiren Belediye Başkanı Mümin Erol, hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı.

ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFINI İNDİRDİ

Milliyet'te yer alan habere göre, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı, DEM Parti’li Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan soruşturma başlattı. Soruşturmanın, mazbatasını aldıktan sonra makam odasına gelen Erol'un duvarda asılı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını indirmesi ve bu görüntülerin de sosyal medyada paylaşılmasının ardından başlatıldığı belirtildi.