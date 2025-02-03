Dehşet anları kamerada! Kadına ve köpeğine saldırdı

İddiaya göre, Kurtuluş Mahallesi Battalgazi Caddesi üzerinde bir otomobilden inen şahıs, bir kadına ve yanındaki köpeğine saldırdı. Cadde ortasında yerde duran kadını zorla otomobile bindiren şahıs, ardından köpeği tekmelemeye başladı. Çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine otomobiline binmeye çalışan şahıs, bu esnada otomobilden inen kadını tekrar darp etmeye başladı. Saldırgan olay yerinden hızla kaçtığı esnada kadın ezilme tehlikesi yaşadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, köpeğinin ise kaybolduğu öğrenildi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

Saldırıyı gerçekleştiren zanlı A.A., Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından tespit edilip, yakalanarak gözaltına alındı.