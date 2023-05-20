Defne Devlet Hastanesi açılıyor! Yapımı 60 günde tamamlandı

6 Şubat merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay’da, atıldığı temelle gündem olan Defne Devlet Hastanesi 60 günde tamamlandı. Hastane yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretiyle hizmete açılacak.

Defne Devlet Hastanesi’nin temeli 24 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle atıldı. Bostancık Mahallesi’nde yapımına başlanan hastanede çalışmalar tamamlandı. 24 saat esasına göre sürdürülen inşaat çalışmaları sonucunda hastane 60 günde hizmet verecek noktaya geldi. Yolları asfaltlanıp, peyzaj düzenlemesi de yapılan hastane yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın katılımıyla hizmete açılacak.

300 yataklı tek kat şeklinde çelik konstrüksiyon üzerine inşa edilen hastanede 300 yataklı ve 80 yoğun bakım yatağı ve 12 de ameliyathanesi bulunuyor.

"YÜZDE 98'İ TAMAMLANDI"

Hastanede incelemelerde bulunan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, hastanenin kısa sürede tamamlanmasının,’Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar” sözünün ispatı olduğunu kaydetti.