Ä°stanbul Emniyeti TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube ile Ä°stihbarat Åžube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri tarafÄ±ndan silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'la baÄŸlantÄ±lÄ± olan kiÅŸilerin tespit edilip yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda Ã¶rgÃ¼tle iletiÅŸim halinde olduÄŸu belirlenen 12 ÅŸÃ¼pheli Ä°stanbul, Konya ve Antalya'da yapÄ±lan eÅŸ zamanlÄ± operasyonla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Operasyona ait yeni detaylar ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Â

VALÄ° ATAYIP Ã–RGÃœT ÃœYELERÄ°NE LOJÄ°STÄ°K DESTEK SAÄžLAMIÅžLAR



GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlardan BÃ¼lent Ã–zbuÄŸday'Ä±n Ã¶rgÃ¼t adÄ±na faaliyet yÃ¼rÃ¼ten 'takva' grubunu kurduÄŸu, hÃ¼cresel bir yapÄ± olan bu grubun bir araya gelmesi iÃ§in kiraladÄ±ÄŸÄ± bir yeri mescide Ã§evirdiÄŸi, burada Ã¶rgÃ¼tsel faaliyetlerde bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

Abdurrahman Mediev

Ã–rgÃ¼t tarafÄ±ndan Marmara sorumlusu ve kadÄ±lÄ±k gÃ¶revi verilen BÃ¼lent Ã–zbuÄŸday, Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi Selman SalÄ±ÅŸ'Ä± da sÃ¶zde Ä°stanbul Valisi olarak atadÄ±. Ã–rgÃ¼t Ã¼yesi Azerbaycan uyruklu Abdurrahman Mediev'in ise Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgesinden gelenlerin yerleÅŸecekleri yerleri ayarladÄ±ÄŸÄ±, Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgesindeki Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerinin ailelerine yardÄ±m edilmesini saÄŸladÄ±ÄŸÄ± ve Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgesine gitmek isteyenler iÃ§in lojistik destek saÄŸladÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Â

Bilal Ã–zbuÄŸday

Ä°STANBUL'DAKÄ° ADRESLERÄ° Ã‡Ã–KERTÄ°LDÄ°



Takva grubunun deÅŸifre edilmesi iÃ§in yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda, ÅŸÃ¼phelilerin AtaÅŸehir, BaÅŸakÅŸehir, BaÄŸcÄ±lar, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece, Esenler, Esenyurt, Kartal ve Pendik'te yapÄ±landÄ±klarÄ± tespit edildi. DÃ¼zenlenen operasyonla hÃ¼cresel yapÄ± olan takva grubunun bu ilÃ§elerdeki adresleri Ã§Ã¶kertildi.

Selman SalÄ±ÅŸ