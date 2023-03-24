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DEAŞ'a finansal destek sağlayan 2 şüpheliye gözaltı

Kilis'te terör örgütü DEAŞ'a finansal destek sağladığı belirlenen 2 şüpheli, polisin operasyonu ile gözaltına alındı.

24.03.2023 - 11:10 | | DHA
DEAŞ'a finansal destek sağlayan 2 şüpheliye gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a finansal destek sağlayan 2 şüpheli, tespit edildi. Polis, düzenlediği operasyonla 2 şüpheliyi yakaladı.

Polisteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, 'terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçlaması ile adliyeye sevk edildi.

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