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GündemDEAŞ'a 6 ilde darbe! Çok sayıda gözaltı var
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DEAŞ'a 6 ilde darbe! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberi.... İçişleri Bakanlığı, DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldığını duyurdu.

28.12.2021 - 09:26 |
DEAŞ'a 6 ilde darbe! Çok sayıda gözaltı var

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıkları ile

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca; 19 şüpheliye yönelik 6 ilde (Adana, Ankara, Balıkesir, İstanbul, Konya, Şanlıurfa) 27.12.2021 günü sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında 16 şüpheli yakalanırken, 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Aramalarda çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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