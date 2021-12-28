DEAŞ'a 6 ilde darbe! Çok sayıda gözaltı var
Son dakika haberi.... İçişleri Bakanlığı, DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldığını duyurdu.
28.12.2021 - 09:26 |
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıkları ile
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca; 19 şüpheliye yönelik 6 ilde (Adana, Ankara, Balıkesir, İstanbul, Konya, Şanlıurfa) 27.12.2021 günü sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyon kapsamında 16 şüpheli yakalanırken, 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Aramalarda çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal ele geçirildi.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur