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DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Kırşehir'de DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Irak uyruklu 9 şüpheli, gözaltına alındı.

14.12.2021 - 11:53 | | DHA
DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalamak için harekete geçti. Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda Irak uyruklu 9 şüpheli, gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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