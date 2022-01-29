GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemDBP Diyarbakır İl Başkanı gözaltına alındı
HaberlerGündem Haberleri DBP Diyarbakır İl Başkanı gözaltına alındı
ABONE OL

DBP Diyarbakır İl Başkanı gözaltına alındı

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanı Seval Gülmez, Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen terör soruşturması kapsamında, polis tarafından gözaltına alındı.

29.01.2022 - 14:20 |
DBP Diyarbakır İl Başkanı gözaltına alındı

DBP il binasında, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in de aralarında olduğu grubun teröristbaşı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristlere hitaben sözde saygı duruşu yaptığı fotoğraflar, çeşitli tarihlerde sosyal medyada paylaşıldı. Başlar öne eğik sözde saygı duruşu yapıldığı fotoğrafların yayınlanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Güvenlik ve TEM şube ekiplerince 26 Ocak’ta DBP il binasına operasyon düzenlendi. Ekipler, il binasında arama yaptı.

Koronavirüse yakalandığı için o dönem evinde izolasyonda olan DBP İl Başkanı Seval Gülmez, tedavisinin tamamlanmasının ardından bu sabah saatlerinde polisler tarafından gözaltına alındı.

Seval Gülmez, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

 

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı duygulandıran sürpriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı duygulandıran sürpriz

Üç aylık evli Şevval'in şüpheli ölümü! 'Kendisi mi atladı, eşi mi attı...'

Üç aylık evli Şevval'in şüpheli ölümü! 'Kendisi mi atladı, eşi mi attı...'

Adalet Bakanlığı'nda devir teslim töreni! Bekir Bozdağ görevi Abdulhamitgül'den devraldı

Adalet Bakanlığı'nda devir teslim töreni! Bekir Bozdağ görevi Abdulhamitgül'den devraldı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Üç aylık evli Şevval'in şüpheli ölümü! 'Kendisi mi atladı, eşi mi attı...'

Üç aylık evli Şevval'in şüpheli ölümü! 'Kendisi mi atladı, eşi mi attı...'

Sıradaki Haber
Mazot gübre desteği ne kadar, yattı mı? Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek, TC kimlik numarasına göre ödeme tarihi belli mi?

Mazot gübre desteği ne kadar, yattı mı? Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek, TC kimlik numarasına göre ödeme tarihi belli mi?

Sıradaki Haber
Oto sanayilerde kar yoğunluğu! Kaza yapan araç sahipleri, soluğu tamircilerde aldı

Oto sanayilerde kar yoğunluğu! Kaza yapan araç sahipleri, soluğu tamircilerde aldı

Sıradaki Haber
Avrupalılar ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı! Ori Tahiti küllerinden doğdu...

Avrupalılar ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı! Ori Tahiti küllerinden doğdu...

Sıradaki Haber