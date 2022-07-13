Datça'daki orman yangınının nedeni belli oldu
Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 2,5 dönümlük alan kül oldu, yangının sigara izmaritinden kaynaklandığı belirlendi.
13.07.2022 - 13:18 | | Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)
Kızlan Mahallesi Billurkent Tatil Sitesi yanındaki ormanda, saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye Datça İtfaiye Grup Amirliği'nden 6 itfaiye eri ile 3 arazöz, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden de 1 arazöz ve 13 orman işçisi sevk edildi.
1 su tankeri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekipler, 20 dakika içinde yangını kontrol altına alıp söndürdü. 2,5 dönümlük alan küle döndü. İlk belirlemelere göre, yangının sigara izmaritinden kaynaklandığı tespit edildi.