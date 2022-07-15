Darbe girişiminin ölümsüz kahramanları!

Darbe girişiminde korkusuzca sokağa çıkarak direnen İstanbul, Ankara ve Marmaris’te 251 kişi darbeciler tarafından şehit edildi. Şehitlik mertebesine ulaşanlar arasında her yaştan her meslekten insan var. İşte o şehitlerimizden bazılarının kahramanlık hikayeleri...

Darbenin en genç şehitlerinden biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde açılan ateş sonucunda hayatını kaybeden 16 yaşındaki lise öğrencisi Abdullah Tayyip Olçok oldu. Babası Erol Olçok’la birlikte Altunizade’deki evinden darbecilere karşı koymak için çıkan Olçok, babasıyla birlikte şehitlerin arasında yerlerini aldılar.

Bir an bile tereddüt etmedi

Prof. Dr. İlhan Varank da darbe girişiminde şehit olanlar arasında yerini aldı. Vatan Caddesi üzerindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki direnişe katılan Prof. Dr. Varank, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde çatışma yaşandığı bilgisi üzerine oraya gitti. Bölgedeki vatandaşlarla birlikte darbecilere karşı direnen Prof. Dr. Varank açılan ateşle ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede şehit düştü.

Birlikte şehit oldular

Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda helikopter pilotu alarak eğitim gören ikiz kardeşler Mehmet ve Ahmet Oruç da o gece darbecilerin açtığı ateş sonucunda şehit oldu. Oruç kardeşler hayata birlikte başladıkları gibi yaşamlarını yitirirken de birbirlerinden ayrılmadı.

Hayata tutunamadı

İstanbul’da yaşayan 21 yaşındaki sağır ve dilsiz olan Erhan Dündar da Cumhurbaşkanı’nın çağrısı üzerine önce darbecilere karşı koymak için babasıyla birlikte önce Atatürk Havalimanı’na gitti. Gece Sultangazi’ye dönen genç, Baştabya Askeri Kışlası önünde açılan ateş sonucunda ağır yaralandı. 10 gün yaşam mücadelesi veren Dündar kurtarılamadı.

Askere gidecekti

Akrabalarını ziyaret etmek için Bolu’dan Ankara’ya gelen 20 yaşındaki Fatih Kalu, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde direnirken helikopterden açılan ateş sonucunda şehit düştü. Kalu şehit olmasaydı 15 gün sonra askere gidecekti.

En genç şehit

Halil İbrahim Yıldırım 15 yaşında İstanbul’da şehit oldu. Darbe girişiminde hayatını kaybeden en genç kişi olarak kayıtlara geçen Yıldırım, Bayrampaşa Emniyet Müdürlüğü önünde başından vurularak şehit edildi.