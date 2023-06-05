GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri D-100'de otomobil, 2 araca çarptı: 3 yaralı
ABONE OL

D-100'de otomobil, 2 araca çarptı: 3 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde D-100 kara yolunda otomobilin 1'i TIR 2 araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

05.06.2023 - 14:05 | | DHA
D-100'de otomobil, 2 araca çarptı: 3 yaralı

Kaza, saat 12.00 sıralarında D-100 kara yolu Kuzey Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden M.Y.A.(30) idaresindeki 07 BSZ 50 plakalı otomobil, önce E.Y.'nin (38) kullandığı 02 PU 202 plakalı konteyner yüklü TIR'a, ardından G.T. (35) yönetimindeki 06 FZ 168 plakalı otomobile çarptı. İki otomobilin devrildiği kazada, 2 sürücü ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

D-100de otomobil, 2 araca çarptı: 3 yaralı

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. 30 dakika trafiğe kapanan D-100 yolu İstanbul şeridi ise araçların kaldırılması ile yeniden açıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

GÜNCEL HABERLER

Bebek Sahil'de deniz temizliği

Bebek Sahil'de deniz temizliği

Ayrılmak isteyen sevgilisini bıçaklayan kadın serbest kaldı

Ayrılmak isteyen sevgilisini bıçaklayan kadın serbest kaldı

Emine Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü mesajı

Emine Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü mesajı