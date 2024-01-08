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'Çürük' raporlu bina yıkım sırasında çöktü; operatör yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yıkımı yapılan 5 katlı bina çöktü, üzerine enkaz düşen kepçe operatörü yaralandı.

08.01.2024 - 14:16 | | Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)-
'Çürük' raporlu bina yıkım sırasında çöktü; operatör yaralandı

İlçeye bağlı 82 Evler Mahallesi'nde çürük raporu olan 5 katlı binanın yıkımı için kepçe operatörü Mustafa Ergen çalışmaya başladı. İlk kepçenin vurulduğu anda bina aniden çöktü. Büyük gürültüyle ön kısmına enkaz dökülen kepçenin operatörü Mustafa Ergen, hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla kepçeden çıkartılan Ergen, Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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