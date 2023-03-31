Cumhurbaşkanlığı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Seçimi için Kesin Aday Listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Listede; Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan isimleri yer aldı.
31.03.2023 - 00:13 | | DHA
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimi için kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kesin aday listesinde alfabetik sıralamaya göre; Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan isimleri yer aldı.