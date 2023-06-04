CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kabinesi Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±

Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n imzasÄ±yla yayÄ±mlanan karara gÃ¶re, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±'nÄ±n 104 ve 106. maddeleri gereÄŸince cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± ve bakanlarÄ±n atamasÄ± yapÄ±ldÄ±.

Karara gÃ¶re yeni Kabine'de yer alan isimler ÅŸu ÅŸekilde:

"CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Cevdet YÄ±lmaz, Adalet BakanÄ± YÄ±lmaz TunÃ§, Aile ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Mahinur Ã–zdemir GÃ¶ktaÅŸ, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Vedat IÅŸÄ±khan, Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Alparslan Bayraktar, GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, Hazine ve Maliye BakanÄ± Mehmet ÅžimÅŸek, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Ali Yerlikaya, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Mehmet Nuri Ersoy, Milli EÄŸitim BakanÄ± Yusuf Tekin, Milli Savunma BakanÄ± YaÅŸar GÃ¼ler, SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Mehmet Fatih KacÄ±r, TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Ä°brahim YumaklÄ±, Ticaret BakanÄ± Ã–mer Bolat, UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Abdulkadir UraloÄŸlu." (DHA)

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