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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Tokat'ta

Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mobil İletişim Tırı, Tokat'ta ilgi görüyor.

16.11.2021 - 13:33 |
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Tokat'ta

 

Birçok kentte misafirlerini ağırlayan tır, Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlandırıldı.

İç hacmi 40 metrekare olan ve yüksek teknolojiyle donatılan dijital tırda, "sihirli ayna", "3 boyutlu sanal kutu" ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün holografik görüntüsü vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Dijital tırda ziyaretçileri, üç boyutlu görünüme sahip yüksek teknolojiyle oluşturulmuş bilgi akışını aktaran holografik sunucu karşılıyor.

Tırı ziyaret eden öğrenci ve vatandaşlar, özel üretilen harekete duyarlı ekran ve ileri teknoloji hareket algılama sistemleri sayesinde Türkiye'nin milli gururu İnsansız Hava Aracı (İHA) ile uçuş deneyimi yaşıyor.

Vatandaşlar ile öğrencilerin ilgisini çeken tırdaki yeşil perde deneyimi bölümü, ileri teknoloji veri işleme olanaklarıyla özel materyal önünde fotoğraf çekilen ziyaretçiyi daha önce belirlenen bir ortamdaymış gibi gösteriyor.

Oluşturulan görselin çıktısı ziyaretçiye hem elden teslim ediliyor hem de e-posta olarak gönderilebiliyor. Bu alanda ayrıca ziyaretçilere yapılan uçuş deneyiminden elde ettiği başarıyı gösteren bir dijital sertifika oluşturuluyor.

Dijital tır, 19 Kasım'a kadar 10.30-17.30 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

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