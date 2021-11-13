Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Dünya İyilik Günü paylaşımı

Altun, Dünya iyilik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İyilik ve erdemden beslenen bu güzel memleket, aynı zamanda kurduğu gönül köprüleri ile iyiliğin taşıyıcısı olmuştur. Mazlum ve masumların sesine kulak veren Cumhurbaşkanımızın 'daha adil bir dünya mümkün' çağrısını Dünya İyilik Günü'nde bir kez daha yineliyoruz."

Fahrettin Altun, paylaşımında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan bir videoya da yer verdi.

"İyilik bu toprakların mayasında var." ifadesiyle başlayan videoda, Türk-İslam medeniyetinin önemli eserlerinden kervansarayların, kültürleri, dinleri, dilleri, gelenek ve görenekleri birbirine bağladığı, her köşe başına bir çeşmenin miras bırakıldığı ve "sağ elin verdiğini sol el bilmesin" diye sadaka taşları inşa edildiği belirtiliyor.

Anadolu'da toplumsal yardımlaşma bilincini artırmak için sağlıktan bilime, öksüz yurtlarından aş ocaklarına kadar yüzlerce vakfın kurulduğuna dikkatin çekildiği videoda, binlerce yıldır insanlarla bir arada yaşayan hayvanların da asla göz ardı edilmediği vurgulanıyor.

Anadolu'da iyiliğin karşılık beklenmeden yapıldığı anlatılan videoda, "Bugün Dünya İyilik Günü. Savaş, açlık, ayrımcılık ve eşitsizlik ile yorgun düşen dünyamıza iyiliği yeniden hatırlatma günü. Daha güzel, daha adil ve daha eşit bir dünya için bugün sen de bir iyilik yap." ifadeleri kullanılıyor.