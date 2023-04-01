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Cumhurbaşkanlığı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu!

Yüksek Seçim Kurulunda (YSK) çekilen kuraya göre, 14 Mayıs'taki seçimde kullanılmak üzere cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulasında birinci sırada Recep Tayyip Erdoğan, ikinci sırada Muharrem İnce, üçüncü sırada Kemal Kılıçdaroğlu, dördüncü sırada Sinan Oğan yer aldı.

01.04.2023 - 14:06 |
Cumhurbaşkanlığı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu!

14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde kullanılacak oy pusulasında, cumhurbaşkanı adaylarının yerlerini belirlemek için YSK'da kura töreni düzenlendi.

Kurada, cumhurbaşkanı adaylarının isimleri YSK üyeleri tarafından, sıraları ise çıkan ismin parti temsilcisi tarafından çekildi.

Kuraya göre, cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulasında birinci sırada Recep Tayyip Erdoğan, ikinci sırada Muharrem İnce, üçüncü sırada Kemal Kılıçdaroğlu, dördüncü sırada Sinan Oğan yer alacak.

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