Cumhurbaşkanlığı 2023 seçim sonuçları! 81 ilden sonuçlar gelmeye başladı

Türkiye'de seçmen yeni cumhurbaşkanı ve parlamentonun yeni üyelerini belirlemek üzere sandığa gitti. Genel seçim sonuçları, cumhurbaşkanı ve parlamentoda temsil hakkı elde edecek 600 milletvekilini belirliyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'ın oy oranları birazdan resmi verilerin gelmeye başlaması ile güncellenecek. Peki, bugünkü seçim sonucunda hangi partinin oy oranı kaç olacak 2023 seçim sonuçlarını gazetevatan.com'dan takip edebilirsiniz. Sonuçlar açıklandıkça grafiğimiz de anlık olarak güncellenecektir.

Anadolu Ajansı'nın geçtiği veriye göre ilk sonuçlar şöyle:

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