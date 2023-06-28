CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± YÄ±lmaz: BayramÄ±n birliÄŸimizi pekiÅŸtirmesini temenni ediyorum

CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± YÄ±lmaz, Kurban BayramÄ± namazÄ±nÄ± BÃ¼yÃ¼k Ankara Camii'nde kÄ±ldÄ±. YÄ±lmaz, bayram namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gazetecilere aÃ§Ä±klamada bulundu. YÄ±lmaz, "Kurban BayramÄ±â€™nÄ±n sabahÄ±ndayÄ±z. CenabÄ± Allah bayramÄ± hepimiz iÃ§in mÃ¼barek eylesin. Milletimizin, Ä°slam aleminin bayramÄ±nÄ± tebrik ediyoruz. Bayram tek tek her bir vatandaÅŸÄ±mÄ±z iÃ§in, aileleri iÃ§in, Ã¼lkemiz ve milletimiz iÃ§in, Ä°slam dÃ¼nyasÄ± iÃ§in ve bÃ¼tÃ¼n insanlÄ±k iÃ§in hayÄ±rlar getirsin inÅŸallah. Depremzede vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n, ÅŸehit yakÄ±nlarÄ±nÄ±n ve gazilerimizin Ã¶zellikle bayramÄ±nÄ± tebrik ediyorum. Ä°nÅŸallah en kÄ±sa sÃ¼rede depremin de yaralarÄ± sarÄ±lacaktÄ±r. Bu depreme Ã§eÅŸitli sÄ±kÄ±ntÄ±larla giren insanlarÄ±mÄ±z da mutlaka var. Onlara da kolaylÄ±klar diliyorum. HastalarÄ±mÄ±za ÅŸifalar diliyorum" ifadelerini kullandÄ±.



'BAYRAMLAR DAYANIÅžMA Ä°Ã‡Ä°N VESÄ°LE'



YÄ±lmaz, zorluk ve sÄ±kÄ±ntÄ±lar olsa da bayramÄ±n bir teselli ve gÃ¼zellik olduÄŸunu dile getirerek, "BayramÄ±n Ã¶zellikle Ã§ocuklarÄ±mÄ±z iÃ§in neÅŸeyle geÃ§mesini temenni ediyorum. BÃ¼yÃ¼klerimizin ellerinden Ã¶pÃ¼yoruz. HastalarÄ±mÄ±za ÅŸifalar diliyoruz. Ãœlkemizin huzur ve esenlik iÃ§inde bu bayramÄ± tamamlamasÄ±nÄ± temenni ediyorum. Ã‡ok ÅŸÃ¼kÃ¼r huzur iÃ§inde, istikrar iÃ§inde yoluna devam eden bir Ã¼lkede yaÅŸÄ±yoruz. Ancak dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± coÄŸrafyalarÄ±nda sÄ±kÄ±ntÄ±lar iÃ§inde olan, bayramÄ± bizim kadar rahat, huzur iÃ§inde karÅŸÄ±lama imkanÄ±na sahip olmayan MÃ¼slÃ¼man kardeÅŸlerimiz de var. Onlara da en kÄ±sa sÃ¼rede sÄ±kÄ±ntÄ±lardanÂ kurtulmayÄ± CenabÄ± Allahâ€™tan niyaz ediyoruz. Bayramlar birbirimizle dayanÄ±ÅŸma ve yakÄ±nlaÅŸma iÃ§in bir vesile. KÃ¼skÃ¼nlerin barÄ±ÅŸmasÄ± iÃ§in, kucaklaÅŸmasÄ± iÃ§in bir vesile. BirliÄŸimiz, beraberliÄŸimiz, kardeÅŸliÄŸimiz iÃ§in bir vesile. Bu bayramÄ±n da Ã¼lkemizin, milletimizin birliÄŸine, kardeÅŸliÄŸine, dayanÄ±ÅŸmasÄ±na katkÄ±da bulunmasÄ±nÄ± ve bu kardeÅŸliÄŸi, birliÄŸi, beraberliÄŸi pekiÅŸtirmesini temenni ediyorum" diye konuÅŸtu.



YÄ±lmaz, aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±yla ve vatandaÅŸlarla bayramlaÅŸarak sohbet etti.