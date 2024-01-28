GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Erdoğan Eskişehir ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor
ABONE OL

Erdoğan Eskişehir ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Eskişehir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize ve şehirlerimize vakit kaybettiren şov, ajans, milletin ortak dertlerinin istismar siyasetinin artık sonuna gelinmiştir. 31 Mart eser ve hizmet belediyeciliğinin yükselişi olacaktır" dedi.

28.01.2024 - 14:40 |
Erdoğan Eskişehir ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Eskişehir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize ve şehirlerimize vakit kaybettiren şov, ajans, milletin ortak dertlerinin istismar siyasetinin artık sonuna gelinmiştir. 31 Mart eser ve hizmet belediyeciliğinin yükselişi olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Eskişehir'in 31 Mart'ta tercihini gerçek belediyecilikten yana kullanacağından şüphe duymuyorum. Ülkemize ve şehirlerimize vakit kaybettiren şov, ajans, milletin ortak dertlerinin istismar siyasetinin artık sonuna gelinmiştir.
31 Mart eser ve hizmet belediyeciliğinin yükselişi olacaktır.

Eskişehir Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin öncülüğünü yapacaktır. Eskişehir'e hızlı treni kim getirdi? Yollarıyla ilgili atılan adımlarda kimlerin imzası var? Bütün otoyollar, otobanları kim yaptı? AK Parti. Bundan sonra bir tarafı maalesef çorak ama bir tarafında da hem merkezi yönetim hem belediye el ele verdiği zaman Eskişehir'imiz yeniden ihya olur, ayağa kalkar.

Haberin Devamı

GÜNCEL HABERLER

Erdoğan Eskişehir ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor

Erdoğan Eskişehir ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor

Lapa lapa kar İstanbul'da! MGM ve AKOM art arda duyurdu, saat verildi, onlarca kentte kar alarmı

Lapa lapa kar İstanbul'da! MGM ve AKOM art arda duyurdu, saat verildi, onlarca kentte kar alarmı

MHP lideri Devlet Bahçeli: CHP zihniyeti hepten çuvallamıştır

MHP lideri Devlet Bahçeli: CHP zihniyeti hepten çuvallamıştır