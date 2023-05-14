GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arkasında gören seçmenin şaşkınlığı
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arkasında gören seçmenin şaşkınlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy kullanmak için sıraya girdi. Erdoğan'ı arkasında gören bir seçmenin şaşkınlığı kameraya yansıdı.

14.05.2023 - 14:22 | | DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arkasında gören seçmenin şaşkınlığı

Erdoğan oyunu kullanmak için  Üsküdar ilçesindeki Saffet Çebi İlkokulu'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve torunuyla okula girdi.

Kimliğini çıkaran Erdoğan, eşi  ve torunuyla sıraya girerek beklemeye başladı. Bu sırada oy kullanmak için sıra bekleyen bir kişi Erdoğan'ı fark etmedi.

Arkasını dönünce Erdoğan'ı gören seçmen şaşkınlık yaşadı. Gülümseyen Erdoğan daha sonra torunuyla şakalaştı.

GÜNCEL HABERLER

Fuat Oktay, Ankara'da oyunu kullandı

Fuat Oktay, Ankara'da oyunu kullandı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu oyunu Ankara’da kullandı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu oyunu Ankara’da kullandı

Bakan Nebati aday olduğu Mersin'de oyunu kullandı

Bakan Nebati aday olduğu Mersin'de oyunu kullandı