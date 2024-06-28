Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Kara Kuvvetleri'nin yıl dönümü için tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kara Kuvvetlerinin 2233'üncü kuruluş yıl dönümü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Kara Kuvvetlerimizin 2233'üncü kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Mazisi şanla, şerefle, nice büyük zaferle dolu Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Kara Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarını selamlıyor, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.