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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump'ı tebrik etti.

06.11.2024 - 12:09 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, 'Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum.

Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum.

Seçimlerin dost ve müttefik ABD halkı ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.' dedi.

Donald Trump: Amerika'nın 47'nci başkanıyım
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