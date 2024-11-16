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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ortaya koyduğu müstesna eserlerle edebiyatımızda derin izler bırakan diriliş şairimiz Sezai Karakoç’u ebediyete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum" dedi.

16.11.2024 - 14:31 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Kasım 2021'de vefat eden şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç'u andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Ortaya koyduğu müstesna eserlerle edebiyatımızda derin izler bırakan Diriliş Şairimiz Sezai Karakoç’u ebediyete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum" paylaşımını yaptı.

 

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