Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'ün ailesine başsağlığı diledi.
21.08.2024 - 16:34 |
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Önk'ün ailesine bir mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.