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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

09.01.2022 - 16:52 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akçakale ilçesindeki sınır hattında bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç'un ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi. (Habertürk)

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