CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan polise tebrik mesajÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan TÃ¼rk Polis TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n 177'nci kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ kutladÄ±.Â
10.04.2022 - 22:48 |
Sosyal medya hesabÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla ErdoÄŸan, "TÃ¼rk Polis TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n 177'nci kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ tebrik ediyorum. KuruluÅŸundan bugÃ¼ne teÅŸkilatÄ±mÄ±zda gÃ¶rev yapan ve gerektiÄŸinde canlarÄ±nÄ± vermekten Ã§ekinmeyen tÃ¼m polislerimizi ÅŸÃ¼kranla, tazimle, rahmetle yÃ¢d ediyorum." ifadelerine yer verdi.(