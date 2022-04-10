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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan polise tebrik mesajÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan TÃ¼rk Polis TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n 177'nci kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ kutladÄ±.Â

10.04.2022 - 22:48 |
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan polise tebrik mesajÄ±

Sosyal medya hesabÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla ErdoÄŸan, "TÃ¼rk Polis TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n 177'nci kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ tebrik ediyorum. KuruluÅŸundan bugÃ¼ne teÅŸkilatÄ±mÄ±zda gÃ¶rev yapan ve gerektiÄŸinde canlarÄ±nÄ± vermekten Ã§ekinmeyen tÃ¼m polislerimizi ÅŸÃ¼kranla, tazimle, rahmetle yÃ¢d ediyorum." ifadelerine yer verdi.(

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