Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: Sen artık bu görevi bırak gidin kart oynayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Adana'yı ve Adanalı kardeşlerimi bugün bir kez daha sevgiyle selamlıyorum. Allah'ına kurban Adana. Adana'da bizi tekrar buluşturan Rabbime hamdediyorum. Sizlerin şahsında Adana'nın dört bir yanında yaşayan kardeşlerime sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum.

AK Parti Adana İl Kongresi'nin hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Bu coğrafyadaki Yemen ağıtları, Sarıkamış ağıtları, her biri devlet olarak yüreğimizi dağlayan Avşar ağıtları, Adana'nın nasıl bir gönül iklimine, nasıl bir ruh derinliğine sahip olduğunun senetleridir, şahitleridir. Onun için biz Adana'yı bazıları gibi şalgamdan, kebaptan, pamuktan, portakaldan, özellikle de sıcaktan ibaret görmüyoruz. Adana şehitler yurdudur. Adana civan mert insanlar memleketidir. Adanalı Allah'ın adamıdır. Adana'nın ırmakları Göksu, Seyhan, Ceyhan, kökeni Türkistan'dan alan sadece Çukurova'yı değil, gönül coğrafyamızı sulayan ırmaklardır. Adana'nın yaylası sadece Toroslar değil, Balkan Dağları'dır, Kalanden'dir, Kırım'dır, Ahıska'dır.

Bulunduğumuz her makam milletimizin bize emanetidir. Hırsı, kibri, senlik-benlik kavgasını yanımıza yanaştırmadan aşkla hizmet etmektir. Bizim büyük hedeflerimiz var. Bunun için nefsimizi ayaklar altına alacağız. Gerekirse her türlü fedakarlıkta bulunacağız. Milletin gönlüne gireni, unutmayın kimse oradan çıkaramaz. Milletin gönlünden düşeni ise kimse kurtaramaz. Bizim bu millete can borcumuz da var. Seçimlerde en az yüzde 51 alma hedefimize odaklanacağız. Rabbimiz insana çalıştığının karşılığı vardır diyor.

Kart oyunlarıyla muhalefetçilik oynayanların içler acısı haline bakarak bu iş tamam diyemeyiz. Armut piş ağzıma düş mantığıyla hareket edemeyiz. Aşklan çalışan yorulmaz.

Suriye'de Baas rejiminin zulüm dönemi nihayet sona erdi. Suriyeli kardeşlerimiz özgürlükleri için 1 milyon kişiyi kurban verdiler. Biz de inancımıza, kültürümüze yaraşır bir politika izledik. Mazluma kucak açtık. Soframıza bir tabak da muhacirler için koyduk.

Ülkemize sığınan bu mazlumları hedef gösterdiler. Milletimiz bu merhametsizliğe, bu nefret siyasetine sandıkta gereken cevabı verdi. Şimdi ne kapısını çalan var. Unutuldu. Biz bize yakışanı yaptık. Neticede kazanan merhamet oldu. Biz, gönüllü olarak ülkelerine dönmek isteyen kardeşlerimize gereken kolaylığı gösteriyor ama kimseyi de buna zorlamıyoruz.

Suriye'yi 3 parçaya bölerek kolayca yutulacak lokmalar haline getirme projesi çökmüştür

GAZZE'DE ATEŞKES

İsrail, 467 gündür uyguladığı soykırıma ve katliama rağmen Gazzeli kardeşlerimizin direniş iradesini kıramamıştır. Yarın ateşkes başlıyor. Gazze halkı rahat nefes alacak. Gazzeli kardeşlerimi bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Desteğimiz ve duamız Gazzeli kardeşlerimizle.

Ahlaksız iftiralara maruz bırakıldık. Hoyratça ellerine ne geçerse üzerimize fırlattılar. Bunların hiçbirini unutmadık ve unutmayacağız. 3-5 oy uğruna yalan söyleyen müfterileri unutmadık ve unutmayacağız. Bunları yapanların derdi hiçbir zaman Filistin olmadı. Sadece mazlumları istismar ettiler.

Anamuhalefetin durumunu siz de görüyorsunuz... Biraz ciddiyet ağırbaşlılık arıyoruz, bulamıyoruz. Gençlerin, çocukların eğlencesi haline geldiler. Sürekli birbirlerine çelme takma derdindeler. Sayın Özel'e soruyorum; Y sen neyi biliyorsun da bunları bileceksin? Esenyurt'u mu takip ediyorsun, Beşiktaş Belediyesi'ni mi? Esad uçakla kaçarken, bir an önce Esad'la görüşülmeli diyen sen değil misin? Bizi suçlayacağına, mahkemeyi suçlayacağına CHP'yi zehirli bir sarmaşık gibi saran bu soygun düzeniyle mücadele etsene. Ülkü Tamer ne diyor; hem dersini bilmiyor, hem şişman herkesten... Siz bu işleri bırakın, gidin kart oyunu oynayın. Siz gidin kırmızı kartlarla puzzle yapın, onlarla oyalanın.

Adana'ya son 22 yılda 922 milyar liralık yatırım yaptık.

"BU MİLLET AK PARTİ'YE HİÇ KIRMIZI KART GÖSTERMEDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre öncesi Adana Yüreğir Serinevler Kapalı Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi sizlerle 2028'e çok daha farklı bir şekilde hazırlanacağız. Çok çalışmaya var mıyız? İnşallah el ele, omuz omuza 2028'e hazırlanacağız. Birileri kırmızı kart göstermeye gayret ediyor. Bunlar pişpirik mi oynuyor, poker mi oynuyor, ne yaptıkları belli değil. Bunlar herhalde orta hakemliği falan yapamadılar, olsa olsa yan hakemlik görevini yapacaklar. Onların ellerine de birer kırmızı kart tutuştururuz yola devam ederiz. Benim 20 yıl futbolculuk hayatım var. Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim. 22 yıldır biz götürüyoruz bu işi. Bu millet AK Parti’ye bugüne kadar kırmızı kart göstermedi. Ama bunlar kırmızı karttan da kurtulamadı" dedi.

