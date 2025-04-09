Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sizleri hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Ekranları başında ve radyoda bizleri takip eden vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Tüm dava arkadaşlarıma AK Parti'nin11 milyonu aşan üyelerine, aziz milletimin her bir ferdine buradan en samimi saygılarımı iletiyorum.

Aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurla idrak ettiğinize inandığım Ramazan Bayramı'nızı tekrar tebrik ediyorum. AK Parti teşkilatları Ramazan boyunca olağanüstü bir çaba içinde oldu. 81 ilimizde bir kardeşlik ve dayanışma rüzgarı estirdik. 85 milyon olarak hepimizin bir aile olduğunu hatırlattık. Sadece kadın kollarımız 4.5 milyon insanımıza ulaştı. Milletin evinde halkımızın farklı kesimlerini ağırladık. Kimseyi ayırmadan, dışlamadan rahmet ayının hakkını vermek için samimiyetle gayret gösterdik.

Kökleşen küresel sistem açıkçası temelden çatırdıyor. Korumacı bir yapının yükseldiğini görüyoruz. Hemen her yerde devletler toplumu ve ekonomiyi güçlendirmeyi amaçlayan politikalar üretiyor. Yeni mücadele dönemine hazırlık yapılıyor. Uluslararası siyasetin tüm aktörleri yeni arayışlara girdi. Ticaret savaşlarının bir etki uyandıracağı anlaşılıyor. Büyük küçük demeden herkesi etkileyecek şiddetin geldiğini söylemek abartılı olmayacaktır.