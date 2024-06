Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Bizim kültürümüzde marifet iltifata tabidir. Bu ülkenin herhangi bir vatandaşının rakamların ortaya koyduğu başarıdan gurur duymaması mümkün değildir. 150 bin ihracatçımızın her birine Türk Malı damgası taşıyan ürünleri dünyanın dört bir yanına ulaştırdıkları için teşekkür ediyorum. Yürüttüğünüz çalışmalarda daima yanınızda oldum. Kapımızı sizlere sonuna kadar açık tuttuk. Her meselenizde bizzat ilgilenmeye, sorunlarınıza pratik çözümler bulmaya gayret ettik. Siz çalıştınız biz de size yardım ettik. Siz ihraç ettiniz, biz de sizin işlerinizi kolaylaştırdık. Ülkemizi ziyaret eden devlet ve hükümet başkanlarıyla yaptığımız her görüşmenin gündeminde sizlerin talepleri vardır. Anlaşmalarla forumlarla, fuarlarla ülkemizin dünyanın geri kalanı arasında ticari köprüler kurduk. 36 milyar dolar ihracat yapan ülkeden bugünkü seviyelere sizlerle beraber getirdik. 2002'de bir haftada yaptığımız ihracatı artık bir günde gerçekleştiriyoruz. İhracat yapmayan ilimiz kalmadı. 48 ilimizde ilk 1000 ihracatçı arasına girecek ölçüde ihracatçımız bulunuyor. Klavye ekonomistleri bunları görmüyor olabilir. Fildişi kulelerde ahkam kesenler bunları anlamıyor olabilir.

Biz başkalarının en dediğine değil, size bakıyoruz, sizinle yol yürüyoruz. İnşallah bundan sonra da yoldaşlığımızı güçlendirerek devam edeceğiz. Şahsım ve yakın mesai arkadaşlarım sizlerin destekçisidir. Halkımız da iş dünyasıyla reel sektörle arasına mesafe koyanlarla ama kimse kusura bakmasın biz de aramıza mesafe koymaktan çekinmeyiz. İhracat Türk ekonomisinin lokomotifidir. Türkiye tüketerek değil üreterek istihdam oluşturarak büyümek zorunda olan bir ülkedir.