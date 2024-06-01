Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

AK Parti İstişare ve Değerlendirme toplantılarımızın 31.'sinde sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. İstişare toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için şimdiden hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum.

Bugün ve yarın belirlenen konu başlıklarında genel başkan yardımcısı ve bakan arkadaşlarımız geniş bir yelpazede sunumlarını yapacaklar. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz istişare toplantımızda olduğu gibi sizlerin kıymetli fikirlerini alacağız.

"SON 3 SEÇİMİM MUHASEBESİNİ YAPACAĞIZ"

Son bir yıldır ülkemizin adeta gündemini kaplayan seçim maratonunun da tamamlanmasıyla öncelikle siz kardeşlerimizle beraber olalım istedik. İstişare toplantılarımızı devam ettireceğiz.

Temmuz'un 1 ve 2'sinde bu defa yine burada Kızılcahamam'da bu defa belediye başkanlarımızla bir araya geleceğiz. Böylece yol ve dava arkadaşlığımızın, siyasi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmenin yanı sıra son bir yılda yaşanan 3 seçimin de kapsamlı muhasebesini yapacağız.

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Partimizin kuruluşundan itibaren istişareye önem verdik. Halkımızla aramıza mesafe koymadık, görünmez duvarlar örmedik. Siyaseti milletimiz için yaptık.

Sivil toplum kuruluşlarımızla kanaat önderlerimizle istişare ettik. İlim adamlarımızla, akademisyenlerimizle, gençlerimizle istişare ettik. Türkiye'nin nüfusunun yarısını oluşturan kadınlarla, hanım kardeşlerimizle istişare ettik. Sanayicilerimizle, üreticilerimizle, emekçi kardeşlerimizle istişare ettik. Saçlarını ülkemize ve milletimize hizmet yolunda ağartmış büyüklerimizle, emeklilerimizle istişare ettik. Türkiye'nin selameti ve geleceği için söyleyecek sözü, görüşü, eleştirisi ve teklifi olan her bir insanımızla istişare ettik.

Sokağın sesine kulak verdik. Çarşının, pazarın nabzını tuttuk. Hiç kimseyi ayırmadan, ayrımcılık yapmadan herkese ulaşmaya çalıştık. Ne kendimizi ne çalışma arkadaşlarımızı ne partimizi sürekli aynı seslerin duyulduğu farklı fikirlere kapalı, yankı odalarına hapsetmedik. Demokrasimizin güçlenmesi için her görüşe kapımızı ve gönlümüzü açtık.

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"SEÇMENİN BİZE ULAŞTIRDIĞI MESAJLARIN FARKINDANIZ"

Türk siyasi hayatında istişare kültürü bizimle anlam kazandı. İstişareyi her seviyede pratiğe döken ve kurumsallaştıran parti biziz.

Yol gösterici eleştiriye her zaman açık olduk. 31. istişare toplantımızın temasını Türkiye'nin ortak aklı olarak belirledik. 14-28 Mayıs ile 31 Mart seçim sonuçlarındaki ayrışmayı kolaylaşmaya kaçmadan ele alacağız.

Seçmenin bize ulaştırdığı mesajların farkındanız. Mesajların gereğini vakti saati geldiğinde muhakkak yapacağız. İnce eleyip sık dokuyoruz. Hiçbir şey olmamış gibi yolumuza devam etmeyeceğiz. AK Parti'nin ve Cumhur İtifakı'nın surlarında gedik açma girişimlerine fırsat vermeyeceğiz.

Değişim irademizi güçlü ve dinamik tutacağız.

Din, dil, ırk, mezhep, meşrep ayrımı yapmadık. Kimseyi hayat tarzıyla yargılamadık. Bu ülkede başörtüsünde, sakalından, inancından dolayı milyonlarca vatandaşımız mağdur edilmişti. Kürtler yanlış politikalar edeniyle ötekileştirilmişti. Biz kucakladık. Vatan hepimizin dedik, devlet hepimizin dedik. Biz ülkenin tamamını kardeş gördüğümüz için 22 yıldır milletimizin her kesiminin teveccühüne mazhar olduk.

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Sadece oy aldıklarımızın değil, oy almadıklarımızın da tercihlerine saygı gösterdik. AK Parti var olduğu müddetçe kardeşlik siyasetinin temsilcisi olmaya devam edecektir.

Seçim dönemlerinde rekabetin dozu artıyor. Türkiye 3 seçim sürecini üst üste yaşadı. Toplumumuzu yordu, yıprattı. 14 Mayıs seçimlerinde skandal provokasyon yaşandı. Tüm tuşlara basmalarına rağmen beklediği sonucu alamayanlar siyaseti yüksek gerilim hattına mahkum ettiler.

ÖZGÜR ÖZEL'E ZİYARET

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bizi ziyaret etti. Ben de kendisini arayı uzatmadan Kurban Bayramı'ndan önce iade-i ziyarette bulunacağım. Bu yumuşamanın bir tarafı iktidarsa bir tarafı da muhalefettir. Biz kutuplaşmanın, gerilimin tarafında hiç olmadık. Üzerimize düşen varsa gereğini yaparız. Muhalefet kendisini bu noktada samimi bir özeleştiriye tabi tutmalıdır.

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Biz yumuşa adı altında kimliğimizden, duruşumuzdan, kırmızı çizgilerimizden taviz verecek değiliz. Muhalefetten de böyle bir taviz beklemiyoruz.

Bizim siyasette referansımız hukuktur. Terör hukuk dışıdır. Terörü meşrulaştırmak hukuk dışıdır. Şiddet hukuk dışıdır. Darbe hukuk dışıdır. Sokak eylemleriyle darbe girişimi hukuk dışıdır. Aynı tavrı aynı hukuku muhalefetten de bekleriz. Bizden hukuksuzluk karşısında yumuşak bir tavır beklemesin.