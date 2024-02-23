Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sevgili Balıkesirliler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Nice gönül sultanını yetiştirmiş Balıkesir'in şehrinde olmaktan memnuniyet duyuyorum.

Sizlerden 31 Mart'ta yüzde 50 üzerinde oy oranı ile Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin yanında yer almanızı bekliyorum. Çanakkale'den Milli mücadeleye kadar zorlu günlerin kahraman şehri Balıkesir'in Türkiye Yüzyılı'na omuz vereceğine inanıyorum.

Resmi rakamları istedim; şu anda bu alanda 85 bin kişi var. Yolda Balıkesirli kardeşlerimle birlikte olduk. Bu ne güzellik böyle. Balıkesir'in kimseye minnet borcu yok. Birileri Balıkesir üzerinden birbirlerine borçlanmışlar. Şimdi de bunu televizyonlarda ulu orta dillendirmeye hatta ödenmesi istemişler. Diyet borçları bitmiyor bitmeyecek. Kimin kimle yürüdüğü kimin kime borçlandığı muamma. Siyasetin kabzımal hesabına dönüştürülmesi utanç verici. Kaybettirmek üzerine kurulu siyasetin bu şehre hiçbir katkısı olmayacağını en iyi Balıkesirli kardeşlerim bilir. İstanbul'daki komediyi görüyorsunuz, takibe diyorsunuz. Kaybedeceklerini görünce sağa sola saldırmaya başladılar. Birileri listeyi yetiştiremedik numarası ile milleti kandırmaya çalışıyorlar, kandırmaya çalışırken bile doğru düzgün yapamıyorlar. Muhalefetteki iç çekişme ayrı facia. Biz adaylarımızı belirlerken Türkiye yüzyılı profiline aday uyduracak olmasına dikkat ettik. Onların verdiği her sözün arkasında biz varız. Hükümetimiz var cumhur ittifakı var. Muhalefet cephesinde herhangi bir ölçü yok. Kim nereyi kaparsa elinde kalıyor havasında bir süreç yaşanıyor.

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CHP'nin içler acıcısı haline bakınca bu partiye gönül verenler adına üzülüyoruz. Hiçbir vizyonu programı bulunmadığını biliyoruz. Daha önceki seçimlerde örtülü ittifak tezgahını bu seçimde iyice eline yüzüne bulaştırdı. Kent uzlaşısı diyerek kandil ile uzlaşı arayışına girmesi CHP'nin bu millet ile ortak noktası kalmadığına işaret ediyor.

Her kafadan ayrı ses çıkan CHP artık oyun kurucu olmaktan çıkıp oyun kuranların piyonu haline geldi. Dem in ve marjinal örgütlerin oyuncağına döndürenler utansın. Biz işimizi lafta bırakmayacağız. Biliyoruz ki Balıkesir sadece lafa bakmaz, lafı söyleyenin kim olduğuna nerede ne yaptığına ne yapabileceğine bakar.

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Muhalefetin adayları sözlerinin yüzde 90'ını yerine getiremiyor, getirmek gibi dertleri de yok. Verdiğimiz kaynağı 2 kat artırdığımız halde muhalefet cenahı engellendik yalanına sığınıyor. Bunlar eser ve hizmet engellidir. Gözü de gönlü de şehrinde olmayanlar kaynakları şahsi hırsları uğrunda çarçur etmiştir. Yalanlar üzerine kurulu kampanyalar ile milleti kandırma peşindeler.