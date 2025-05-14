Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Aziz milletim, değerli vekil arkadaşlarım, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Grup toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bizleri takip eden vatandaşlarıma selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. 14 Mayıs, ülkemizin demokrasiye geçtiği gündür. Bu seçimle tek parti CHP'si iktidardan düşmüş, demokrat parti ülke yönetimini devraldı. Halk yeter söz milletin diyerek menderes ve arkadaşlarını tek başına iktidara taşıdı. Menderes, 10 yıl boyunca Türkiye'ye büyük hizmetler yaptı. Ezanımız onun çabaları ile okutulmuştur. Gariplikten yakasını kurtaramayan Anadolu köylüsü ayağındaki çarığı onun zamanında çıkarmıştır. Traktörle, makineyle, hizmetle 14 Mayıs 1950'den itibaren tanışmıştır milletimiz. Bu tarih demokrasimiz açısından önemli bir milattır. Milletimiz iradesine sahip çıkarak demokrasi bayrağını hep yükseltmiştir. 14 Mayıs'ın 75. yıl dönümünde başta Şehit Başbakan'ımız Adnan Menderes olmak üzere demokrasimizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmetle yad ediyoruz.

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Bugün demokrasi yolculuğumuzun kilometre taşlarından olan 14 Mayıs 2023 seçiminin 2. yıldönümüdür. Bu zamanı hizmetle eserle geçirmeye gayret ettik. Sayılı günlerin çabuk geçeceğinin farkındayız. Türkiye Yüzyılı'nda hedeflediğimiz noktaya ulaşmayı arzu ediyoruz. Bölücü örgütün feshi ve silahları bırakma kararını açıklaması ile Türkiye Yüzyılı'nda yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız. Bu safha birliğimizi beraberliğimizi güçlendirme safhasıdır. Bu safha terör duvarını kalıcı olarak ortadan kaldırma safhasıdır. Demokrasimizin serpilmesine engel olanlara ket vuran safhadır. Kendi vatandaşlarının iradesi ile sorunlarını çözebilme kabiliyetine sahip olduğunu dosta düşmana göstermiştir.