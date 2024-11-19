Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi sonrası açıklama: İsrail insanlığa karşı suç işliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

35 aşkın ülkenin devlet başkanları ve uluslararası temsilcilerle bir araya geldik. Brezilya'nın 2024 dönem başkanlığı için isabetli şekilde belirlediği 3 madde bizim de yakından takip ettiğimiz meselelerdir. Zirvedeki ana hitabımda Türkiye'nin kimseyi geride bırakmamam şiarıyla yürüttüğü insani kalkınma konusuna dikkat çektim. Milli gelire oranla en fazla insani yardımda bulunan ülkelerdeniz. 4 milyon yerlerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapıyoruz. Afrika'dan Asya'ya nerede bir kıtlık açlık çatışma varsa Türkiye ilgili resmi konuları ve STK'larla oradadır.

"TÜRKİYE OLARAK DAHA ADİL BİR DÜZEN HEDEFLİYORUZ"

Gazze ve Lübnanlı kardeşlerimize de el uzatıyoruz. Lübnan'daki kardeşlerimize de ulaştırdığımız insani yardım 1300 tonu geçti. Zirvenin oturumunda mevcut uluslararası sistemin katılımcı temelde ıslah edilmesi gerektiği vurgulandı. Temel görevi küresel istikrarı korumak olan BM Güvenlik Konseyi geliyor. Sadece 5 daimi üyenin çıkarlarını önceleyen elitist bir yapıya dönüşmüştür. Bunun hiçbir makul tutarlı izahı olamaz. Dünya beşten büyüktür. Uluslararası kuruluşlar iflas ediyor. Türkiye olarak daha adil bir düzen hedefliyoruz. Rusya Ukrayna arasında yaşananlar bunu insanlığın yüzüne çarpmıştır. 11 yıl önce ilk kez dillendirdiğimiz tespitimizin her geçen gün geniş kitleler tarafından benimsendiğini görüyoruz. 11 sene açtığımız yolun mutlaka mevzile varacağına yürekten inanıyorum.

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"GAZZE'DE ACİL VE KALICI ATEŞKES İHTİYACINI HER FIRSATTA DİLE GETİRİYORUZ"

2008'en bu yana G20 zirvelerine eksiksiz katılan liderim. Gazze'de kıtlık riski felaket düzeye ulaşmıştır. 2 milyondan fazla insan sağlıklı gıda ve suya erişemiyor. İsrail insani yardım girişlerini engelleyerek insanlığa karşı suç işliyor. Ağır bombardıman altında bir kap suya ulaşmak için canlarını tehlikeye atan çocukları hepimiz 14 aydır takip ediyoruz. 50 bin Filistinlinin yüzde 70'den fazlası kadın ve çocuktur. Bu zulme vahşete sessiz kalanları tarih affetmeyecektir. Acil ve kalıcı ateşkes ihtiyacını her fırsatta dile getiriyoruz. Bildirgede Gazze'ye dair güçlü ifadeler yer aldı. Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasındaki engellerin kaldırılması çağrısı kayda geçirildi.

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