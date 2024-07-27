Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması’nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Şehre geldiğimiz anda bizleri muhabbetle bağrına basan vatandaşlarıma minnetlerimi sunuyorum. Toplantımızın şehrimiz ve milletimiz için hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

Her fırsatta ata dede topraklarına geliyoruz. Bugün de dolu dolu bir gün geçirdik. Toplu açılış törenimizde inşası tamamlanan konutlarımızın anahtar teslimini yaptık. Toplam tutarı 1,6 milyar lirayı bulan yatırımların hayırlı olmasını diliyorum. Çocuklumuzun temiz Ayder'i gitmiş dev salıncaklarla doğası çöple kirlenmiş bir Ayder gelmişti. O gün böyle bir Ayder yaylası bizi temsil edemez, şanına yakışır hale getireceğiz demiştik. Sözümüzü tuttuk. Bugün 1800 araç kapasiteli kapalı otoparkın açılışını da yaptık.

Ayder'i eski ihtişamına kavuşturduk. İnşallah yarın sabah Ayder'de olacağız. Rabbim şehrimizi her türlü afetten muhafaza eylesin. Rize'ye hemşerilerimizle hasret gidermek için de geldik.

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"TÜRKİYE ZULME KARŞI DURARAK İNSANLIĞIN VİCDANI OLDU"

Millet olarak neredeyse her gün bölgemizde patlak veren yeni bir krizle uyanıyoruz. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 2,5 yıldır devam ediyor. Batılı savaş baronları dışında kan deryasından kazançlı çıkan olmadı. Biz ise barış ve istikrarın tesisi için çalışıyoruz. İki komşumuz arasında dengeli politika izleyerek bu ateşin Karadeniz'e sirayet etmesine engel olduk.

"ABBAS'I DAVET ETMEDİĞİMİZİ KİM SÖYLÜYOR? DAVET ETTİĞİMİZ HALDE GELMEYEN ABBAS'IN ÖZÜR DİLEMESİ LAZIM"

Aynı durum Gazze'de de geçerli. 7 Ekim'den beri Türkiye zulme karşı durarak insanlığın vicdanı oldu. Kimin ne dediğine bakmadan Filistinli kardeşlerimiz için harekete geçtik. Büyün uluslararası toplantılarda İsrail'in katliamlarını gündeme getirdik. Batı dünyası bu süreçte çok kötü bir sınav verdi. Amerika Temsilciler Meclisi'ndeki o rezil görüntüleri hepimiz seyrettik. İnsanlık adına biz utandık. Yemek kuyruğuna bekleyen insanları, öldürülen bebekleri düşündülçe büyük bir mahcubiyet yaşadık. Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, yalanlarını alkışlamak ABD için büyük bir akıl tutulmasıdır. Ülkemizde bazı siyasi partiler diyor ki 'Hükümet Filistin Başkanını Türkiye'ye davet etsin ve parlamentoda konuştursun.' Size bunu davet etmediğimizi kim söylüyor. Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas kusura bakmasın bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Bekliyoruz bakalım gelebilecek mi. Biz Filistin halkının adına söylenmesi gerekenleri her yerde dile getiriyoruz.

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Temsilciler Meclisi dışında binlerce insan bunları lanetliyor. Bugün Gazze'yi yerle yeksan edenlerin kirli gözlerini yarın Anadolu'ya dikmeyeceğini kim garanti edebilir. Bunun için her fırsatta Türkiye her alanda kendi kendine yeter durumda olmak zorundadır diyoruz. Tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşmak için koşturuyoruz.

"SINIR DIŞINDA TERÖRİSTLERE NEFES ALDIRMIYORUZ"

Son 22 yılda iddiamızı hayata geçirmek için çok çalıştık. Ekonomide yılda ortalama 5,5 büyüme kaydettik. Satın alma paritesine göre ülkemizi dünyada 11.sıraya çıkardık. Dışa bağımlılığımız yüzde 20 seviyesine indi. Yıllık 5,5 milyar dolardan fazla savunma ürünü ihracatı gerçekleştiriyoruz. Terör örgütlerinin mevcudiyetlerini sınır içinde önemli ölçüde bitirdik, sınır dışında teröristlere nefes aldırmıyoruz. Evlatlarımıza terör tehdidi olmayan bir ülke teslim etmekte kararlıyız.

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