GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam’da AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor

01.07.2024 - 14:07 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Merkez Yürütme Kurulu kıymetli üyelerimiz, değerli başkanlarımız, grup başkan vekillerimiz ve dava arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerin vasıtası ile 81 vilayetimizdeki vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum. Toplantımız münasebeti ile sizlerle olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Toplantının içeriğine katkı sunan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni başkanlarımızı, tekrar seçilenleri yürekten tebrik ediyorum.

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kayseri'deki provokasyonun perde arkası! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı: Mağdur çocuk ve ailesi koruma altında

Kayseri'deki provokasyonun perde arkası! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı: Mağdur çocuk ve ailesi koruma altında
Türkiye'den teknoloji üssüne ziyaret! Komisyon Başkanı Varank: Çinli şirketler daha fazla ilgi gösterecek

Türkiye'den teknoloji üssüne ziyaret! Komisyon Başkanı Varank: Çinli şirketler daha fazla ilgi gösterecek