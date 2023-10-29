Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

İnsanlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Dünyanın dört bir yanından cumhuriyet bayramı sevincimizi paylaşan dostlarımıza teşekkür ediyorum. Millet olarak bugün gerçekten çok farklı bir gurur ve heyecanı yaşıyoruz. 29 Ekim 1923 yılında ilan ettiğimiz cumhuriyetimiz ilk asrını tamamlayıp adına Türkiye Yüzyılı dediğimiz ikinci yüzyılına yelken açıyor.

Bu vesileyle bin yıldır mübarek vatan topraklarının müdafasında şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm gazilerimizi, meclisimizin ve ordumun tüm kahramanlarını şükranlara yad ediyorum. Sınırlarımız içinde ve dışında görev yapan tüm güvenlik güçlerimize muvafakattiyet diliyorum. Rabbim hepsinden razı olsun. Bugün 100. yaşına ulaşan Türkiye Cumhuriyeti, ulu bir çınar gibi gözleri kamaştırmaya devam ediyor. Binlerce yıllık devlet geleneğimizin yeni bir halkası olan Cumhuriyetimiz bu topraklarda kurduğumuz ilk değil en son devletimizdir.

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