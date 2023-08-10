Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile yaptığı konuşmasından satır başları şu şekilde:

Öncelikle dün Pençe Kilit bölgesinde operasyonlar sırasında çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine baş sağlığı diliyorum. 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybedenleri bir kez daya yad ediyorum.

50 binden fazla canımızı bir gecede toprağa verdik. Sizlerin yanında olduğumuzu ifade etmiştik. Deprem bölgesinde elimizi hiç çekmedik. Sahadaki sıkıntıları bizzat takip ettik. Depremzedelerin ihtiyacını gidermeye çalıştık. Maraş'ın neredeyse üçte biri oturulamaz hale gelmişti.

Deprem konutu sayısı 18 bin, köy evleri ile 29 bine ulaşıyor. Bu ağır tablo karşısında ümitsizliğe kapılmadık. Evleri iş yerleri yıkılan insanları yeni yuvalarına kavuşturmak için kolları sıvadık. 15 Ağustos'a kadar tesislerde çadırlarda kalanları konteynırlara yerleştirmiş olacağız. 319 bin konutu bir yılda hak sahiplerine vereceğiz.