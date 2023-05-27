Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Beykoz Halk Buluşması'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Şimdi burada 70 bin kişi olduğuna göre bu akşam durmayacağız; akraba, eş, dost herkesi arıyor muyuz? Yarın akşam ben Beykoz'dan müjde bekliyorum. Şimdi burada 70 bin kişi olduğuna göre bu akşam durmayacağız; akraba, eş, dost herkesi arıyor muyuz? Yarın akşam ben Beykoz'dan müjde bekliyorum. Sevgili İstanbullular, sevgili Beykozlular sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Ahde vefanız, aşkınız için sizlere teşekkür ediyorum. Dayanışmanız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bu meydanda demokrasi kahramanlarını görüyorum. Bu meydanda 28 Mayıs akşamı sandıktan yükselecek gür sedayı görüyorum. Bu coşkuyu asla kaybetmeyeceğiz değil mi? Tıpkı bugün bu meydana koştuğumuz gibi yarın da sandıklara koşuyor muyuz?