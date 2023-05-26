Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Sevgili İstanbullular, saygıdeğer hanımefendiler, iş dünyamızın değerli üyeleri, değerli dava arkadaşlarım, genç kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla ülkemizin tüm hanımlarını canı gönülden selamlıyorum. Bu vesile ile cennetin ayaklarının altına serildiği gül yüzlü annelerimize buradan selamlarımı iletiyorum. Bölücü örgütün dağa kaçırdığı ciğerparelerine kavuşmak için nöbet tutan annelere hürmetlerimi sunuyorum.

14 Mayıs günü şahsıma ve Cumhur İttifakı'na verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum. Meclis'te 323 vekil ile çoğunluğu elde ettik. Cumhurbaşkanlığında da 49.54 ile rakibimizden 5 puan önde bitirdik. Önümüzde seçimlerin en kritik aşaması var. İkinci tur için1 gün kaldı. Bu pazar bir kez daha sandıklara gidip belki de hayatımızın en önemli tercihlerinden birini yapacağız. Ülkemizin ve evlatlarımızın geleceğine dair mühim karar vereceğiz.

Afrika'dan Asya'ya Balkanlar'dan Türk Cumhuriyetlerine kalbi bizimle olanlar bizi biliyor. Vatanımızın istiklal ve istikbali uğrunda vatanımızın huzurundayız. Türkiye'ye son 20 yılda kazandırdığımız eserle milletimizin huzurundayız. Her kul gibi yapmak isteyim yapamadığımızla eksiklerimizle milletimizin huzurundayız. Diğer tarafta ise kariyerine SSK'yı batırmış bir kifayetsizlik örneği var. 2 hafta öncesine kadar bedava ev vadettiği insanları oy vermedi diye gece yarısı kapı dışarı eden vicdansızlık örneği var. Kandil'den FETÖ'ye hepsine çiçek dağıtanlar var. Her yolu meşru gören ilkesizlik var. Toplamda 1İ zor bulan gruba 40 vekil dağıtan bir garip insan var. Fakat bir özelliği daha var, hesap uzmanı. Bu nasıl hesap uzmanı ki yüzde 1 bile olmayanlara kendi vekil sayılarını yok edecek oranla 40 vekil dağıtıyor.

Benim milletim hesap uzmanlığının en güzel örneğini bunlara verecek. Türk siyasetinin 21 yıldır tüm kötülükleri 3 aya sığdırmış çapsızlık örneği var. Şimdi soruyorlar, delil. Buyurun delil, belge. Daha ne istiyorsunuz. Eğer Selo'nun dışarı çıkmasını istiyorsanız oyları Kılıçdaroğlu'na vereceksiniz diyorlar. Selo, Diyarbakır'da kürt kardeşimizin ölümüne neden olan teröristtir. Şu anda cezaevinde cezasını çekiyor. Eğer Selo'nun çıkmasını istiyorsanız oyları bize vereceksiniz nasıl derseniz. Erdoğan 323 kişi ile yola devam ederse hukuktan başka hiçbir şey tecelli etmez. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu parti, diyor ki bırakın general olsa ne yazar diyor. Halka da it sürüleri diyor. Diyen kim bir HDP'li. Bu kişiye karşı yargı devreye girdi mi maalesef girmedi. Onlardan değil farklı bir kesimden olsa herhalde yakasına yapılır Gazi Mustafa Kemal'e hakaretten içeri alırdı. Karşımızdaki tabloyu çok iyi görecek ve sandıkları patlatacağız. Her zaman benim bir sözüm var, kale içeriden fethedilir, sizinle bu fethi yapacağız. Pazartesi günü İstanbul'un fethi. İnşallah pazartesi de fethi kutlayalım. Bunların her gün daha çok çirkinleşmelerinini seviyeyi dibe çekmelerinin sebebi bu. Suçüstü yakalandılar. Millete hakaret ederek paçalarını kurtarmaya çalışıyorlar. Sorumluluk bize düşüyor. Nasıl olsa öndeyiz duygusunun bizi rehavete sürüklemesine izin veremeyiz. 14 Mayıs'ta yarım bıraktığımız işi 28 Mayıs'ta ezici çoğunlukla tamamlayacağız. Pazar günü oy kullanmak dışında hiçbir planımız olmayacak. Sandığın telafisi yoktur. Pikniğe daha sonra gidilir. Tarladaki işler ertesi gün de yapılır ama sandık önümüze 5 yılda bir gelir. Sizlerden sabahın çok erken saatlerinden itibaren oy verme yerlerine gidip oraları bayram yerlerine çevirmenizi istiyorum.

40 yılı bulan siyaset yolculuğumuzla kadın arkadaşlarımızla omuz omuza yürüdük. Bu günlere analarımızın hayır duaları ile geldik. Ülkeye ve millete hizmet mücadelemizin en önemli kahramanları kadınlardır. 3 Kasım seçimi ile Anadolu ihtilalini başlatanlar kadınlardır. Türk demokrasisini 28 Şubat karanlığından kurtaranlar kadınlardır. 15 temmuz gecesi tanklara meydan okuyanlar kadınlardır. Hiç endişeniz omasın dimdik ayaktayız. Tuttukları evlat nöbeti ile terör örgütlerine baş kaldıranlar kadınlardır. Türkiye'nin ekonomiden ticarete, eğitimden sağlığa kadar tüm alanlarda yazdığı destanın altında siz hanım kardeşlerimizin imzası, alınteri vardır. Başörtüsünden dolayı Üniversitelerin kapısından çevrildiğinizde sizler sabrettiğiniz, kıyafetinizden dolayı iş bulamadığınızda ümitsizliğe kapılmadınız. Ayrımcılığa maruz kalsanız da hayatın her alanında başarıdan başarıya sizler koştunuz.

Sonuna kadar, mezara kadar sizinle beraberim. Tıpkı Nene Hatun gibi Şerife Bacı gibi adınızı tarihe şimdiden altın harflerle yazdırdınız. Ülkemizin tüm cesur kadınlarını tebrik ediyorum.