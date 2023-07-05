Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görevi 1 yıl uzatılan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i tebrik etti.
05.07.2023 - 11:24 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Konseyi’nin kararıyla Genel Sekreterlik görevi 1 yıl uzatılan Stoltenberg'i tebrik etti.
Stoltenberg'e başarılarının devamını dileyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:
"Zorlu sınamalarla karşı karşıya olduğumuz ve güvenlik ihtiyacının had safhada olduğu bir konjonktürde, Sayın Stoltenberg’in çalışmalarıyla ittifakımıza ve küresel barışa önemli katkılar sunacağına inanıyorum."