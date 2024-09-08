Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin ile ilgili açıklama: Adli sürecin bizzat takipçisi olacağım

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"ADLİ SÜRECİN BİZZAT TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

Narin'e Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Canice, vahşice katledilen Narin’in acı haberi hepimizi derinden yaraladı; üzüntümüzün tarifi yok.

Narin kızımızın kayıp ihbarının alınmasından itibaren güvenlik güçlerimiz çok yoğun bir şekilde kendisine canlı ulaşmak için gayret gösterdiler. 19 gün boyunca süren aramalar neticesinde maalesef yüreklerimize su serpen bir haber alamadık.

Narin’i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız.

Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum."