Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Miraç Kandili' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Miraç Kandilini tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Aziz milletimizin ve İslam âleminin mübarek Leyle-i Miraç’ını tebrik ediyorum. Peygamber Efendimizin makamıâlâya ulaştığı sonsuz hikmetle dolu bu gecenin tüm insanlık için huzur ve refaha vesile olmasını diliyorum. Gecemiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı.